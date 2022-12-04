Роковое полнолуние: 3 знака Зодиака смогут кардинально изменить жизнь в декабре

Таинственная спутница Земли, Луна, во все времена привлекала к себе внимание людей. Ее перемещениям по небесному своду и постоянно меняющейся форме придавали сакральное значение - считалось, что фазы Луны обладают мощным влиянием на ход событий в нашем мире. Особенное внимание всегда уделялось полнолунию. По мнению современных астрологов, это явление по сей день не утратило своего мистического значения, оно способно накладывать свой отпечаток на жизнь различных знаков зодиака. В декабре 2022 полнолуние приходится на 8 число. Рассказываем, какие изменения ждут представителей некоторых знаков после этой даты.

Овен

Для представителей огненного знака полнолуние в декабре станет своего рода рубежом между прошлым и будущим. Неблагоприятные события, с которыми Овен сталкивался в предшествующие месяцы или годы, останутся навсегда за этой чертой.

Впереди же уроженцев знака ожидают абсолютно новые дела и свершения - таким образом вселенная вознаградит их за упорство и целеустремленность.

В декабре Овнов ожидает большой успех в профессиональной сфере - возможно, они получат долгожданную должность выше той, которую занимают сейчас, а также солидную прибавку к зарплате.

Близнецы

Декабрьское полнолуние приведет в жизнь Близнецов особенного человека. По словам астрологов, одинокие представители воздушного знака, давно просившие судьбу о встрече со своей второй половинкой, наконец обретут долгожданное счастье. Судьбоносное знакомство может произойти где угодно - на работе, в компании друзей, в супермаркете - поэтому Близнецам стоит постоянно оставаться наготове. Как только встреча произойдет, уроженцы знака почувствуют, что это оно, то самое, о чем они так страстно мечтали.

Отношения с этим человеком будут развиваться стремительно, в скором времени возможна свадьба.

Дева

Для уроженцев земного знака нет ничего важнее взаимоотношений с семьей. Девы сильно переживают, когда по каким-то причинам связь между близкими людьми ослабевает и на первое место выходят обиды, недопонимание, конфликты.

Астрологи утверждают, что полнолуние в декабре 2022 принесет мир и гармонию в семейную жизнь Дев.

Возможны небольшие проблемы в отношениях с детьми, однако если представители знака проявят внимание и чуткость к проблемам подрастающего поколения, ситуация быстро наладится, и накануне Нового года в доме воцарится спокойная и уютная атмосфера, как того и хотелось Девам.