Роковое падение, кома, смерть: страшная участь звезды сериала «Возвращение Мухтара»

Исполнительница роли Василисы Михайловой Наталья Юнникова стала заложницей своего амплуа. Однако крах карьеры был не главной бедой очаровательной актрисы. Судьба жестоко обходилась с актрисой с самого детства, а дожить до старости ей вовсе не удалось.

Еще в юности миловидная Наталья пережила изнасилование. Вернуться к жизни ей помогли новые отношения и последующий брак с любимым мужчиной. Спустя полгода в жизни Юнниковой появится сын Ролан, но материнство окажется для Натальи тяжелым бременем.

Спустя полгода брак Юнниковой с отцом ребенка развалился. Постоянные поиски заработка и нервные потрясения из-за кастингов подтачивали здоровье прославленной актрисы. В один из семейных вечеров красавица просто потеряла сознание и рухнула на пол, ударившись головой.

В таком состоянии ее обнаружила мама. Людмила Николаевна немедленно вызвала скорую, и актрису доставили в клинику. Выяснилось, что у пострадавшей произошло обширное кровоизлияние в мозг, поэтому ее ввели в искусственную кому. Из нее Юнникова так и не вышла. 37-летняя актриса скончалась в конце сентября.