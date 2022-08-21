Роковое падение, кома, смерть: страшная участь звезды сериала «Возвращение Мухтара»
Эффектной брюнетки не стало совсем рано.
Исполнительница роли Василисы Михайловой Наталья Юнникова стала заложницей своего амплуа. Однако крах карьеры был не главной бедой очаровательной актрисы. Судьба жестоко обходилась с актрисой с самого детства, а дожить до старости ей вовсе не удалось.
Еще в юности миловидная Наталья пережила изнасилование. Вернуться к жизни ей помогли новые отношения и последующий брак с любимым мужчиной. Спустя полгода в жизни Юнниковой появится сын Ролан, но материнство окажется для Натальи тяжелым бременем.
Спустя полгода брак Юнниковой с отцом ребенка развалился. Постоянные поиски заработка и нервные потрясения из-за кастингов подтачивали здоровье прославленной актрисы. В один из семейных вечеров красавица просто потеряла сознание и рухнула на пол, ударившись головой.
В таком состоянии ее обнаружила мама. Людмила Николаевна немедленно вызвала скорую, и актрису доставили в клинику. Выяснилось, что у пострадавшей произошло обширное кровоизлияние в мозг, поэтому ее ввели в искусственную кому. Из нее Юнникова так и не вышла. 37-летняя актриса скончалась в конце сентября.