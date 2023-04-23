Роковая женщина: вас потрясет красота мамы Баскова (фото)

Творческий путь Николай Баскова начался когда ему исполнилось всего 5 лет. В этом возрасте он впервые пришёл в музыкальную школу. Туда одарённого мальчика привела его мама.

Именно Елена Николаевна заметила талант сына и можно сказать, что она является одной из причин его успеха. Женщина всегда поддерживает певца и регулярно появляется на его концертах. К тому же главный тенор России унаследовал свой голос именно от матери, поскольку даже без специального образования она работала диктором на телевидении.

Впрочем, свою внешность Николай унаследовал не от родительницы. Елена Баскова совсем не похожа на любимого сына-блондина. У красавицы длинные чёрные волосы и такие же тёмные глаза, из-за чего ее можно спутать с цыганкой. А на совместных фотографиях певца и его мамы, кажется, что между ними нет ничего родственного.