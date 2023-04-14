Роковая женщина: ахнете, увидев, как преобразилась Климова (фото)

Роковая женщина — именно так назвали Екатерину Климову, известную российскую актрису, харизма и красота которой покорили весь мир. С самого детства она была невероятно обаятельной и привлекательной девочкой. Однако с годами она стала только лучше, женственнее и грациознее.

За свою жизнь Екатерине Климовой пришлось пережить три развода — это существенно сказалось на ее эмоциональном состоянии. Однако девушка не опустила руки и стала развивать себя в разных сферах. Сейчас она выглядит потрясающе. Недавние фото в ее социальных сетях это доказывают. Во многих сериалах она играла невинную девушку, обаятельную и прекрасную. У нее шикарные волосы, милая улыбка и выразительные черты лица.

Пару лет назад на экраны вышел сериал под названием «Вкус мести», где Екатерина Климова сыграла главную роль. В таком амплуа телезрители ее еще не видели. Удачный образ помог раскрыть не только внешние данные, но и нравственность актрисы. Она выглядела очень эпатажно и необычно. Екатерина Климова до сих пор остается одной из самых красивых российских актрис. Ее внешности позавидуют многие дамы.