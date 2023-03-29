Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Роковая женщина: ахнете от преображения Ольги Солнца из «Дома-2»

Роковая женщина: ахнете от преображения Ольги Солнца из «Дома-2»

29 марта 2023 06:00
Роковая женщина: ахнете от преображения Ольги Солнца из «Дома-2»

Экс-звезда реалити победила депрессию.

Ольга Николаева по кличке Солнце выделялась на фоне коллег по «Дому-2» пирсингом, короткой стрижкой пикси, разноцветными волосами и гитарой. Необычная красотка с брутальным нравом провела на звездной «стройке» четыре года и покорила сердца Александра Нелидова и Мая Абрикосова.

Минуло 15 лет, но Ольга по-прежнему не выпускает гитару из рук. В социальные сети она выкладывает каверы на популярные песни. Любовь к музыке она превратила в профессию. Сейчас героиня «Дома-2» занимается диджеингом.

Роковая женщина: ахнете от преображения Ольги Солнца из «Дома-2»

Два с половиной года назад она получила черный пояс по карате. Во время пандемии из-за вынужденного простоя в работе погрузились в затяжную депрессию. Вытаскивать себя из нее она решила без посторонней помощи.

С годами девочка-бард из реалити стала еще более разносторонней личностью. Новая прическа и стрижка сделали Ольгу более женственной, а образ — более загадочным, как отмечают ее подписчики.

Фото: Кадр из программы «Дом-2», соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video