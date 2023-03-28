Роковая сирена или милашка: этот тест даст ответ, какая вы в глазах мужчин?

О том, как мужчины воспринимают представительниц прекрасного пола и на какие особенности внешности и характера обращают внимание, сказано и написано очень много. С каких только точек зрения и ракурсов не изучили ученые этот вопрос! А все для того, чтобы мы лучше понимали себя и окружающих, тайные мотивы своих и чужих поступков. Паола Брессан, психолог из Университета Падуи, попробовала рассмотреть предпочтения мужчин с точки зрения доминантных и рецессивных признаков. Участниками научного эксперимента стали 1237 мужчин. Им продемонстрировали снимки молодых женщин с разным цветом глаз, и попросили назвать тех, с которыми они хотели бы создать семью. Как оказалось, 68% блондинов со светлыми глазами выбирали женщин с рецессивными признаками - то есть также светловолосых и светлоглазых. Почему? По мнению Паолы Брессан, это свидетельствует о том, что таким образом мужчины подсознательно оберегают себя от измены жены и воспитания чужого ребенка.

А под каким углом мужчины смотрят на вас? Какие ваши качества притягивают представителей сильного пола? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте честный результат.