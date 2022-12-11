Роковая шутка: нелепая смерть главного стендапера СССР доведет до слез

В историю отечественного телевидения Александр Иванов вошел как бессменный ведущий программы «Вокруг смеха». Греться в лучах своей славы знаменитости довелось не так уж долго — 12 лет. Причиной тому послужила трагедия, которая привела к преждевременной кончине звезды экрана.

В 90-е Иванов лишился работы: популярное шоу закрыли. Вдруг оказавшись невостребованным, телеведущий начал злоупотреблять алкоголем. Чтобы хоть как-то пополнять семейный бюджет, прямо на улице он торговал своими книгами со стихами и пародиями. Увидев его, прохожие не сразу могли поверить, что перед ними главный стендапер СССР.

Однако вскоре его жизнь резко изменилась. Нашлась новая работа: своими произведениями Иванов должен был высмеивать тех или иных политических деятелей, за что получал довольно неплохой гонорар. Денег хватило даже на виллу в Испании, отдыхая на которой летом 1996 года поэт узнал, что ему полагается Госпремия.

Иванов тут же прилетел на родину, где его ждало горькое разочарование. Премия оказалась всего лишь чьей-то шуткой. Юморист, как и всегда, решил утопить свою печаль в алкоголе. Та доза спиртного оказалась для него фатальной: у 59-летнего поэта случился инфаркт, в результате которого он скончался.