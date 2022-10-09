Роковая пышка из «Дома-2»: как сложилась судьба Риммы Пенджиевой

Пышная красотка Рима Пенджиева два года провела на проекте «Дом-2» и полюбилась миллионам телезрителей. Однако в отличие от большинства звезд проекта, после ухода из шоу Пенджиева смогла построить успешную творческую карьеру.

Она стала работать plus-size-моделью и научила многих женщин любить себя такими, какие они есть. В 2017 году Рима Пенджиева стала финалисткой украинского шоу «Модель XL».

В 2020 году модель огорошила подписчиков странным заявлением: звезда рассказала, что решила сменить пол и стать мужчиной по имени Роман. Все ждали от Пенджиевой новостей о скором гендерном переходе. Однако вирусный видеоролик оказался хайпом – Рима Пенджиева осталась женщиной и все еще демонстрирует в соцсетях свои пышные формы.