Роковая ошибка Меньшова: кого заменил Валерий Гаркалин в «Ширли-Мырли»

Главную роль должен был сыграть совсем другой актер.

«Ширли-мырли» — пожалуй, самый странный фильм девяностых. Неоднозначную работу Владимира Меньшова до сих пор то превозносят, то критикуют.

Несомненно одно: именно эта комедия стала путевкой в большое кино для Валерия Гаркалина. Но режиссер не хотел доверять главную роль малоизвестному театральному артисту. Изначально сыграть Кроликова, Алмазова и Шниперсона должен был другой человек.

Владимир Меньшов видел звездой своей картины Олега Табакова. Но поставил условие: артист должен был к началу съемок сбросить 20 килограмм. Это стало роковой ошибкой. Знаменитый актер предложение отверг.

В фильме он появился лишь в качестве Суходрищева. А Валерий Гаркалин, талантливо сыгравший разлученных в детстве братьев, обрел настоящую славу.