Роковая ошибка Малахова: ведущий покаялся на всю страну перед покойным певцом

После неожиданной кончины бывшего солиста группы «Иванушки Internetional» Олега Яковлева Андрей Малахов экстренно собрал выпуск шоу «Пусть говорят», посвященный трагедии. Обычно о покойниках говорят либо хорошо, либо никак, но не в этом случае. Поклонники Олега Яковлева пришли в ярость от того, что Малахов всю программу рассказывал нелицеприятные вещи об их кумире.

В конце шоу телеведущий попытался сгладить неприятное впечатление, попросив прощение у покойного Яковлева и его жены, но только все испортил.