Роковая ошибка Малахова: ведущий покаялся на всю страну перед покойным певцом
Известный телеведущий устроил пляски на костях.
После неожиданной кончины бывшего солиста группы «Иванушки Internetional» Олега Яковлева Андрей Малахов экстренно собрал выпуск шоу «Пусть говорят», посвященный трагедии. Обычно о покойниках говорят либо хорошо, либо никак, но не в этом случае. Поклонники Олега Яковлева пришли в ярость от того, что Малахов всю программу рассказывал нелицеприятные вещи об их кумире.
В конце шоу телеведущий попытался сгладить неприятное впечатление, попросив прощение у покойного Яковлева и его жены, но только все испортил.
«Знаю, что Саша (жена) будет смотреть эту программу, я хочу попросить у них прощения. Когда Олег звонил и говорил: "Андрюш, у меня презентация, приходи", вы же знаете, в каком состоянии мы порой выходим с работы, и наверное, если бы он был артистом, который был во всех хит-парадах и не сходил бы со страниц прессы, я бы через не хочу поехал бы туда, но так как это вроде бы уже не самый главный артист, то ты после работы едешь домой спать», — заявил Малахов.