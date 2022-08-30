Роковая ошибка Градского на «Голосе»: о какой выходке мэтр жалел много лет
Музыкант не смог простить себе свою вспыльчивость.
Несколько лет назад Александр Градский шокировал поклонников, устроив ссору со своими коллегами по шоу «Голос». Как эмоционально отметил музыкант, он не считает правильным, когда кто-то начинает обсуждать вокальные данные артиста, но при этом сам не обладает педагогическим образованием. Выпад был направлен в сторону Леонида Агутина и Димы Билана, а уже после эфира, как отмечали очевидцы, между знаменитостями произошла ссора.
Как оказалось, именно этот проступок композитор так и не смог себе простить. Он долгое время переживал, что позволил эмоциям взять верх над собой, из-за чего Александр поругался с коллегами и друзьями.
«С моей стороны был слишком жесткий для этого проекта выпад, о котором я сожалел впоследствии», — цитирует слова музыканта «Комсомольская правда».
При этом Градский не раз извинялся перед Агутиным и Биланом за свое поведение, но все равно так и не смог смириться с той ссорой.