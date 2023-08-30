Роковая осень - 2023: китайский пророк сделал предсказание, после которого вы не захотите летать в самолете

Предсказания экстрасенсов всегда вызывают у публики неоднозначную реакцию, даже если сбываются с поразительной точностью. Скептики могут уповать на совпадение, но многие уверены, что в нашем мире есть то, что нельзя объяснить наукой. Китайский пророк, который предупредил о смерти королевы Елизаветы II, рассказал о новой опасности для всего мира.

По словам провидца, в ближайшие два года в мире произойдет немало трагических событий. Они повлияют на жизнь всех людей, помогут им осознать себя и изменить взгляды на жизненные приоритеты. Датой ближайшей трагедии китаец назвал 1 октября 2023 года.

По данным портала Wday, цепочку перемен запустит крушение пассажирского самолета. Оно произойдет буквально в течение месяца: пророк обещает, что авария произойдет до начала октября. Остается только ждать, сбудется ли новый прогноз знаменитого пророка.