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Роковая брюнетка: какой красоткой выросла дочь ведущего шоу «Пока все дома»

16 октября 2022 10:15
Роковая брюнетка: какой красоткой выросла дочь ведущего шоу «Пока все дома»

Она пошла по стопам отца.

Тимур Кизяков прославился как бессменный ведущий семейной программы «Пока все дома». В 2012 году съемки очередного выпуска передачи прошли в квартире самого телеведущего – и он показал зрителям жену Елену и троих детей – Лену, Валентину и Тимура. Спустя 10 лет юная дочка Кизякова Лена сильно изменилась и превратилась в настоящую красавицу.

Елене Кизяковой уже 24 года. Она окончила РАНХиГС при Президенте РФ по программе политической и деловой журналистики. С детства Елена с восхищением следила за программой отца и мечтала быть, как он.

В последние годы девушка ведет рубрику «У вас будет ребенок» и уже завоевала популярность у тысяч поклонников программы.

Роковая брюнетка: какой красоткой выросла дочь ведущего шоу «Пока все дома»
Фото: соцсети, кадры из передачи "Пока все дома" (1992-2017)
Алла Новикова
Алла Новикова
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