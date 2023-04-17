Роковая блондинка: как выглядела Галина Михайлова из сериала «Я знаю твои секреты» в молодости

Российские звезды порой способны ошеломить своих фанатов интересными фотографиями из молодости. Не отличилась в этом случае и актриса Алена Яковлева, которая выглядела когда-то словно кукла. В 2000 году на экраны вышел сериал «Салон красоты», где актриса играла свою роль. Здесь она выглядит свежо, молодо и прекрасно. У нее пшеничного оттенка волосы, пухлые губы, милая улыбка и выразительный взгляд.

Со временем Алена Яковлева начала меняться как внешне, так и внутренне. Но ведь каждый зритель запомнил ее как ту, которая покорила своей красотой миллионы мужских и женских сердец. Ей удавалось играть роли так, как она их чувствует.

В 2022 году телеэкраны демонстрировали сериал под названием «Я знаю твои секреты», где Алена Яковлева тоже играла своего персонажа. Здесь она уже не такая молодая, но все еще привлекательная, как и 22 года назад. Она следит за собой, но возрастные изменения уже очень заметны.

Алена Яковлева — настоящий эталон женственности, обаяния и грации, у которого есть чему поучиться.