Рокфеллер знал, какой человек никогда не станет богатым: проверьте себя

Джон Рокфеллер стал первым долларовым миллиардером в истории, а его род долгие годы ассоциируется с богатством, властью и процветанием. Предприниматель прекрасно разбирался в том, как зарабатывать деньги и преумножать их, и не скрывал свою философию от публики.

По словам бизнесмена, людям не нужно стремиться становиться богаче. В таком случае им никогда не удастся преуспеть, ведь работа должна нести большую цель.

«Если ваша единственная цель состоит в том, чтобы стать богатым, вы никогда не достигнете ее», — был уверен предприниматель.

Рокфеллер полагал, что деньги — это то, что помогает добиться нужных результатов, но сами по себе они не должны быть главной мечтой. Бизнесмен всегда старался вкладывать свои финансы в разработки новых технологий, которые в итоге приносили ему баснословный доход и навсегда внесли его имя в историю.