Рок-оперу Градского на 8 лет запретили в СССР: сегодня она популярна как никогда

Александр Градский обладал феноменальным музыкальным талантом. Он реализовал себя не только как исполнитель, но и как автор блестящих произведений.

В 70-х режиссер Эдуард Назаров предложил Градскому написать музыку к мультфильму «Принцесса и Людоед». Александр Борисович сочинил мелодию и сам исполнил песню. Получилась своеобразная пятиминутная рок-опера, ставшая культовой. Сегодня эта композиция знакома всем и каждому — речь идет о песне про принцессу, которая сначала была прекрасная, а потом превратилась в ужасную.

Однако мало кто знает, что судьба мультфильма поначалу складывалась очень непросто. Восемь лет он находился под запретом из-за натянутых отношений между Градским и властями. Чиновникам не нравилось, что творчество артиста было далеко от идеологической повестки. Также их смущала его «западная» манера исполнения.

Лишь в конце 80-х, когда в стране грянула перестройка, мультику дали зеленый свет. Сегодня мультфильм «Принцесса и Людоед» считается классикой советской анимации.