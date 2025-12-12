Меню
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип

12 декабря 2025 13:17
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип

Вот кого режиссер видел дельцом новой эры.

Гай Ричи — не просто режиссёр, он хроникер лондонского криминального мира, которому вдруг пришлось записывать в свой блокнот новых персонажей: русских олигархов. В 2008 году, пытаясь вернуться к корням после творческого развода с Мадонной, он снял «Рок-н-рольщика».

И в этом криминальном пазле о недвижимости, деньгах и гангстерах старой закалки нашлось место для одного очень узнаваемого лица. Рассказываем, откуда в боевике появился Роман Абрамович.

Откуда ноги растут: фанат «Челси» показывает хозяина клуба

«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип

Ричи — не вчерашний болельщик. Он застал эпоху, когда на «Стэмфорд Бридж» ещё была легендарная стоячая трибуна The Shed, а о больших деньгах и не мечтали. К моменту съёмок его любимый клуб уже семь лет как принадлежал Роману Абрамовичу.

Связи режиссёра с миром футбола (дружба семьями с Анри, сын в одной школе с Бруклином Бекхэмом) лишь подогревали интерес к фигуре русского владельца, а его появление в одной из работ мэтра стало делом времени.

Юрий Омович vs Роман Абрамович

«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип

Ричи никогда не подтверждал сходство официально, но совпадения слишком уж явные.

Критерий сравнения Юрий Омович (фильм «Рок-н-рольщик») Роман Абрамович (реальность)
Связь с Лондоном Юрий Омович стремится построить в Лондоне новый стадион. Его сделка с Ленни Коулом — ключевой элемент сюжета. Роман Абрамович — владелец футбольного клуба "Челси" с 2003 года. Много лет пытается реализовать проект нового стадиона для клуба. (Реальные бизнес-проекты в Лондоне)
Поведенческие привычки Омович категорически отказывается от алкоголя. В сцене сделки он предлагает Ленни виски, но сам не пьёт. Абрамович известен как непьющий человек. Этот факт широко освещался в биографических материалах.
Хобби и стиль Омович ценит живопись. В знак доверия он дарит Ленни Коулу свою счастливую картину. Абрамович — один из самых известных в мире коллекционеров современного искусства, владеющий многомиллионной коллекцией.
Бизнес-интересы Омович активно инвестирует в лондонскую недвижимость, что является основой его сделок в фильме. Абрамович многие годы вкладывал значительные средства в недвижимость и другие активы в Великобритании.
Внешний образ Омовича играет чешский актёр Карел Роден. Грим и стиль персонажа сознательно создают визуальное сходство. (Работа гримёров и костюмеров) Абрамович имеет узнаваемую внешность, которая часто обыгрывалась в медиа нулевых годов.

Деньги Омовича — та самая «макгаффин»-сумма в 7 миллионов, которая запускает всю аферу с ограблением, погонями и предательствами. Он двигает сюжет, но напрямую в разборках не участвует.

Ричи говорил, что главный герой фильма — Лондон, стремительно меняющийся в нулевые. Омович — символ этих изменений: олигарх, поднявший ставку вместо приевшихся уличных разборок. Его «корпоративный» подход к тёмным делам противопоставлен бульдожьей хватке старых гангстеров.

Юрий Омович — это не документальный портрет, а гиперболизированная копия Абрамовича нулевых. Ричи взял самые яркие черты характера, сдобрил все пачкой слухов о связях с криминалом, и органично встроил их в свою ленту.

Гай Ричи не удержался — и попал в кадр: в фильмографии режиссера 33 работы, но и актером он успел побыть.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Рок-н-рольщик» (2008)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
