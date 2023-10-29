Рохли с самого детства: мальчики с этими именами с возрастом становятся подкаблучниками

Имя так или иначе влияет на судьбу. Можно попытаться переломить ход событий, можно смириться с участью, а можно родителем быть более сознательными и подойти к выбору с умом. Вот как стоит назвать мальчика, если хочется, чтобы он всю жизнь провел под каблуком у матери, а затем — у супруги.

Валентин

Женщина Валентина — воительница, лидер и сильная личность, которая привыкла достигать любой цели, сметая все на своем пути. Мужчина Валентин — полная и тотальная противоположность. Представители сильного пола с таким именем крайне редко этим самым сильным полом являются. «Достигаторы» из них никакие, а вот мямли без планов и идей первосортные.

Николай

Коли растут влюбчивыми и открытыми миру обаяшками. Все меняется к моменту взросления. Николай среднего возраста — это плывущий по течению человек, ни рыба ни мясо. Да, порой такие мужчины добиваются огромных высот. Но лишь благодаря правильной женщине рядом, а вовсе не из-за своих личных мужских заслуг.

Валерий

Валерий выбивается из общего списка уже тем, что управлять этим мужчиной практически невозможно. Есть только одна женщина, способная держать нрав Валеры на коротком поводке. Его избранница. Своей возлюбленной такой мужчина позволяет практически все, поэтому вертеть им во все стороны можно легко и непринужденно. Влюбившись, Валерий полностью теряет контроль над ситуацией.