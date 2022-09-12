Родство прятать не собирается: вы ахнете, увидев «тайную» дочь Николая Фоменко

Николай Фоменко был женат четыре раза и воспитывает четверых детей. Знаменитость никогда не скрывает членов своей семьи от поклонников, однако, как оказалось, у него есть еще и внебрачный ребенок — 25-летняя Дарина.

Познакомился с матерью Дарины продюсер перед своим третьим браком с Марией Голубкиной. С Людмилой Гончарук он провстречался всего несколько месяцев и оставил ее ради третьей жены. При этом Фоменко не смутила беременность избранницы.

Как стало известно благодаря шоу «Ты не поверишь!», знаменитость не интересовался жизнью дочери. Он ни разу по собственной инициативе не виделся с ней, а лишь однажды встретился совершенно случайно. Тогда продюсер, как рассказывает сама Дарина, выглядел весьма удивленным, ведь его дочь как две капли воды похожа на него.

«Когда он меня увидел, то у него был шок», — рассказывает дочь знаменитости.

Сама же Дарина тоже не интересуется жизнью своего родственника. Она признается, что считает отцом совершенно другого человека и не хочет иметь с Фоменко ничего общего.