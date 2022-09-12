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Родство прятать не собирается: вы ахнете, увидев «тайную» дочь Николая Фоменко

12 сентября 2022 08:00
Родство прятать не собирается: вы ахнете, увидев «тайную» дочь Николая Фоменко

Наследница артиста не считает продюсера своим отцом.

Николай Фоменко был женат четыре раза и воспитывает четверых детей. Знаменитость никогда не скрывает членов своей семьи от поклонников, однако, как оказалось, у него есть еще и внебрачный ребенок — 25-летняя Дарина.

Познакомился с матерью Дарины продюсер перед своим третьим браком с Марией Голубкиной. С Людмилой Гончарук он провстречался всего несколько месяцев и оставил ее ради третьей жены. При этом Фоменко не смутила беременность избранницы.

Родство прятать не собирается: вы ахнете, увидев «тайную» дочь Николая Фоменко

Как стало известно благодаря шоу «Ты не поверишь!», знаменитость не интересовался жизнью дочери. Он ни разу по собственной инициативе не виделся с ней, а лишь однажды встретился совершенно случайно. Тогда продюсер, как рассказывает сама Дарина, выглядел весьма удивленным, ведь его дочь как две капли воды похожа на него.

«Когда он меня увидел, то у него был шок», — рассказывает дочь знаменитости.

Сама же Дарина тоже не интересуется жизнью своего родственника. Она признается, что считает отцом совершенно другого человека и не хочет иметь с Фоменко ничего общего.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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