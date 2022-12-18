Родство не афиширует: взгляните, какой красавицей выросла внучка Дубовицкой

Все понятно и без ДНК-теста.

Незаменимая ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая построила успешную карьеру на телевидении. К тому же она обрела и семейное счастье. Вот уже долгие годы она благополучно живет со своим мужем.

В честь знаменитой юмористки назвали её единственную внучку. Однако Регина-младшая предпочитает не распространятся о своей известной родственнице.

Она даже отказалась от имени, которое дали ей при рождении, и теперь представляется как Ника.

Никого из семьи это не смущает, а бабушка уже приспособилась к таким изменениям.

Смотря на внучку телеведущей, не возникает никаких сомнений в их родстве. Девушка выросла красавицей с такими же милыми чертами лица, как и у ее бабушка. Однако решила связать свою жизни не с телевидением, а с врачебным делом, и поступила в медицинский институт.