Родственником Михалкова и Кончаловского восхищается вся страна: мало кто догадывался

О том, что в жилах клана Михалковых-Кончаловских течет голубая кровь, обывателю понятно и без пространных объяснений. Однако о том, что в их роду есть люди настолько великие, не знали даже преданные фанаты.

Как оказалось, Андрей Кончаловский и Никита Михалков — правнуки одного из величайших российских художников Василия Сурикова по линии своей матери. Наталья Петровна Кончаловская была его внучкой.

Примечательно, что такой «высокой» родственной связью режиссеры никогда не бравировали и в прессе ее не обсуждали. Возможно, творцам и без генеалогического древа хватает сплетен вокруг семьи.