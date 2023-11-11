Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Родственником Михалкова и Кончаловского восхищается вся страна: мало кто догадывался

Родственником Михалкова и Кончаловского восхищается вся страна: мало кто догадывался

11 ноября 2023 11:15
Родственником Михалкова и Кончаловского восхищается вся страна: мало кто догадывался

У семьи очень «длинные» корни.

О том, что в жилах клана Михалковых-Кончаловских течет голубая кровь, обывателю понятно и без пространных объяснений. Однако о том, что в их роду есть люди настолько великие, не знали даже преданные фанаты.

Как оказалось, Андрей Кончаловский и Никита Михалков — правнуки одного из величайших российских художников Василия Сурикова по линии своей матери. Наталья Петровна Кончаловская была его внучкой.

Примечательно, что такой «высокой» родственной связью режиссеры никогда не бравировали и в прессе ее не обсуждали. Возможно, творцам и без генеалогического древа хватает сплетен вокруг семьи.

Фото: Legion-Media
Карина Гончарова
Карина Гончарова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше