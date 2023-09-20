Родственники Лыковой умерли страшной смертью один за другим: причина вас обескуражит

В 1981 году советские граждане прочитали в газетах о неожиданном открытии. В Саянской тайге группа ученых обнаружила странных людей. Это была семья старообрядцев Лыковых, которые более 40 лет укрывались среди гор и лесов — подальше от суеты XX века. Однако вскоре после обнародования истории почти все Лыковы ушли из жизни.

Специалисты долго спорили, в чем же причина кончины этих здоровых людей, годами закалявшихся среди дикой природы. Оказалось, их погубила встреча с жителями городов, носителями многочисленных современных вирусов, к которым не был готов иммунитет отшельников.

В живых осталась самая молодая из Лыковых — 37-летняя Агафья. Женщина и по сей день коротает дни в своей семейной избушке. Современные медики сравнивают смерть ее родственников с пандемией коронавируса, когда тысячи людей скончались, столкнувшись с ранее неизвестной болезнью, пишет «Московский комсомолец».