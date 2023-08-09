Родственникам не достанется: бездетная Васильева при жизни решила судьбу наследства

Яркая звезда советского кино Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. С артистки брали пример даже молодые коллеги: несмотря на преклонный возраст, на публике она появлялась при «полном параде», с неизменным макияжем и укладкой.

Однако годы в итоге взяли верх над неунывающей актрисой. После ее смерти тут же поползли слухи о претендентах на приличное наследство, оставшееся от Васильевой. Актрисе принадлежали элитная квартира в центре Москвы — на Арбате, а также загородный дом. Предполагается, что немало средств хранилось и на ее счетах.

Близкой родни у артистки к моменту смерти не осталось. Муж Владимир Ушаков скончался еще в 2011 году. А детей в их браке не было: по слухам, супруг Васильевой оказался бесплоден. Но актриса как родную воспитывала свою крестную дочку Дарью. С девушкой она познакомилась на улице, когда та помогла ей донести сумки. А как только Дарья стала матерью, Васильева начала считать себя настоящей бабушкой.

По всей видимости, именно приемной дочери актрисы и отойдут ее накопления и недвижимость: еще при жизни она собиралась составить соответствующее завещание. Значит, дальним родственникам звезды кино надеяться не на что.