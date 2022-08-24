Родственник, о котором пытаются забыть: правду о сыне Сергея Бондарчука предали огласке

Бондарчуки стали одной из самых известных и влиятельных кинодинастий в России. Дети известного режиссера Сергея Бондарчука продолжили его дело. Исключением стал лишь один наследник знаменитости, имя которого крайне редко упоминается в медийном пространстве.

Принято считать, что Бондарчук был женат дважды — на Инне Макаровой и Ирине Скобцевой. Но это не так. У звезды была еще одна законная супруга Евгения Белоусова. В этом браке у режиссера родился сын Алексей.

Он появился на свет, когда Бондарчук уже был влюблен в Макарову. Затем режиссер решил жениться на новой возлюбленной, в результате чего Белоусова стала матерью-одиночкой. Как пишет портал Autogear, Сергей Федорович в воспитании наследника не участвовал и ограничивался лишь тем, что исправно отправлял ему деньги.

Алексей рос тихим и скромным ребенком. Он не захотел связывать свою жизнь с кинематографом и отправился учиться на факультет иностранных языков. Любопытно, что сын Бондарчука был дружен с Инной Макаровой, общение с которой поддерживал даже после того, как режиссер ушел к Скобцевой.

На отца же Алексей затаил обиду, поскольку понял, что никогда не был ему нужен. Однако на похороны папы он все-таки пришел. Более того, на церемонии прощания Бондарчук-младший хотел отпустить пару едких замечаний в адрес покойного отца, но ему не позволили высказаться.

С тех пор об Алексее старались не вспоминать. Известно, что Федор Бондарчук однажды встретился с братом и его мамой, но подробностями встречи, которая, судя по всему, не заладилась, делиться не пожелал.

Тем не менее имя старшего наследника режиссера однажды попало в прессу в связи с громким скандалом. Оказалось, что Алексей пристрастился к горячительным напиткам и стал бродягой.