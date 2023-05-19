Родовое проклятие: сына Оли из «Королевства кривых зеркал» настигла жуткая участь

Оля и Таня Юкины стали знаменитыми после выхода сказки «Королевство кривых зеркал». Увы, обаятельные близняшки недолго купались в лучах славы.

После этого сестры снялись лишь в фильме «Морозко», но им был отведен короткий эпизод. Затем они поступили в техникум и удачно устроились в гостиницу «Интурист». Однако во время перестройки Юкины оказались не у дел. Из-за этого обе пристрастились к алкоголю и скатились на социальное дно.

В 51 год от инсульта умерла Ольга, которая сыграла в «Королевстве...» пионерку Олю. Сын Максим, который вырос ее точной копией, продолжил печальную судьбу родительницы. Он тоже спивался, а однажды едва не сгорел в квартире матери. Позднее в алкогольном угаре он продал свое жилье и стал бомжом. Затем он перебрался в подмосковную деревню.

Появились слухи, что на Максима подействовало родовое проклятие. Мать сестер Юкиных была против их актерской карьеры и увлечения теннисом — ей было некогда возить дочерей на стадион. Якобы в порыве гнева она прокляла Олю и Таню. Многие уверены, что это аукнулось и самим Юкиным, и Максиму.