Родословной позавидует королева: что от всех скрывала Алла из «Семи нянек»

Вера Майорова прославилась после выхода ленты «Семь нянек», где исполнила роль Аллы. Оказывается, актриса была родственницей известного писателя, что давало ей определенные привилегии в обществе. Брат дедушки Майоровой был женат на родной сестре Михаила Булгакова. Такой тесной связью с именитым писателем мог похвастаться далеко не каждый. Кстати, сам дед актрисы Борис Земской был учеником Николая Жуковского — признанного физика и авиаконструктора.

Немалую лепту в воспитание Майоровой внес ее отчим, дирижер Семен Сахаров. Он относился к падчерице как к родной дочери и дал ей блестящее образование. Кстати, в театральном вузе Майорова училась с самим Андреем Мироновым на одном курсе. Происхождению и связям Веры Владимировны могла бы позавидовать сама королева. Несмотря на то, что артистка старалась это не афишировать, в обществе она всегда пользовалась особым почетом и уважением.

Фильм Ролана Быкова «Семь нянек» сделал Майорову узнаваемой. Затем последовали роли в картинах «Лушка», «Свет далекой звезды», «Письма мертвого человека». В общей сложности ее фильмография насчитывает больше 30 работ. Сегодня 83-летняя актриса до сих пор выходит на сцену Театра на Бронной.