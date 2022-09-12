Родом из СССР: вот кого выбрали самой красивой бабушкой Европы

В мире существует немало конкурсов красоты, в которых участвуют женщины самого разного возраста, национальности, вероисповедания и социального статуса. И российские участницы зачастую одерживают самые неожиданные победы.

Одним из таких конкурсов стал состоявшийся в 2019 году в Болгарии конкурс Grandma Europe, на котором выбирали самую красивую бабушку Европы. И неожиданно для всех, опередив соперниц в категории «те, кому за 40» из Испании, Эстонии, Беларуси и других стран, победу одержала наша соотечественница, уроженка Рязани Екатерина Егина.

Матери двоих детей и бабушке, бизнесвумен, поклоннице фитнеса и здорового питания Екатерине на тот момент было 49 лет. Она полгода готовилась к конкурсу самостоятельно, тренировала походку для подиума и отшивала себе костюмы. Именно это в итоге и позволило ей стать первой из более чем 30 участниц.