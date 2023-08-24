Родным тяжело смотреть на дочь Супонева: увидев лицо, сразу поймете почему

Смерть Сергея Супонева, любимого ведущего детей 90-х, стала ударом для всей страны. Память о легенде российского телевидения жива до сих пор, хотя его нет на этом свете уже 22 года.

После трагической гибели Супонева сиротами остались двое его детей: сын Кирилл, рожденный от первой жены, и дочь Полина от второй супруги Сергея. Судьба старшего наследника сложилась трагично — он ушел из жизни в 28 лет. А вот у Полины, к счастью, дела идут хорошо.

Девочке был всего год, когда не стало отца, поэтому у нее не сохранилось о нем никаких воспоминаний. Воспитывали Полину мать Ольга Мотина и отчим Андрей Липман. Они обеспечили девочке блестящее образование: Супонева окончила школу с углубленным изучением языков, затем поступила на лингвиста. Полина выросла точной копией своего отца. Мать также отмечает, что дочь похожа на него и характером. Из-за этого родным Супонева тяжело смотреть на девушку, ведь она прямое напоминание о Сергее, жизнь которого оборвалась внезапно и трагично.