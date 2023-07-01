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Родные бросили на произвол судьбы: Светличная выживает на «нищенскую» пенсию

1 июля 2023 19:00
Родные бросили на произвол судьбы: Светличная выживает на «нищенскую» пенсию

На склоне лет актриса считает копейки.

Когда-то Светлана Светличная была одной из первых красавиц СССР. Звезде фильмов «Стряпуха», «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Ты — мне, я — тебе» уже 83 года, и ее жизнь не назовешь сладкой.

В прессе упорно распространяют слухи о том, что Светличная сошла с ума, однако мало кто догадывается, что артистка на мели. Секс-символу 60-х не спешит помогать даже родной сын Алексей Ивашов.

Мужчина признается, что пенсия мамы составляет всего 10 тысяч рублей.

При этом у Ивашова якобы нет возможностей спонсировать родительницу, поэтому Светлане Светличной приходится рассчитывать исключительно на свои силы.

Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука" (1968)
Алла Новикова
Алла Новикова
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