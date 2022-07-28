Родня оплачивать не спешит: правда о баснословных долгах Градского вышла наружу

Александр Градский после смерти остался должен Федеральной налоговой службе. Сумма задолженности равняется примерно 500 тысячам рублей.

Около полугода назад в СМИ появился слух о том, что популярный композитор при жизни предпочитал не платить налоги. Якобы он постоянно копил долги и занимался подобными делами в последнюю очередь. Оказалось, все эти домыслы являются правдой, а музыкант действительно избегал проводить необходимые выплаты.

По данным портала «Комсомольская правда », в Федеральной налоговой службе на имя Градского висит задолженность в размере 448 тысяч рублей, которая скопилась из счетов за автомобили и недвижимость. Этот долг по закону перешел к его родне, однако, как указывают журналисты, наследники знаменитости не стремятся оплатить счета. Дело в том, что до сих пор неизвестно, кто именно получит наследство Градского, поэтому долг и не гасится.

Сами родственники композитора никак не комментируют ситуацию. После смерти Градского все они практически полностью перестали общаться с представителями прессы и держат свою жизнь в тайне.