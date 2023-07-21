«Родня» на каждом шагу: удивитесь, кем приходится Евгению Стычкину известный актер

Евгений Стычкин родился в непростой семье. Его матерью является артистка балета Ксения Рябинкина, она также известна по картине «Сказка о царе Салтане». Отец актера — переводчик-синхронист и «светский лев» Алексей Стычкин. У Евгения есть еще один популярный «родственник», его знает вся страна.

Много лет назад Алексей Стычкин был женат на актрисе Марии Стерниковой. Супруг оказался патологическим ревнивцем и всячески отваживал от нее режиссеров, желавших сотрудничать с артисткой. Это приводило к жутким скандалам, и однажды Стерникова действительно сорвалась.

Пока Стычкин находился за границей по работе, Мария Александровна закрутила роман с актером Валерием Носиком. Он, кстати, на тот момент был женат на Лии Ахеджаковой. Стерникова забеременела от любовника и разорвала брак со Стычкиным. От Валерия Бенедиктовича она родила сына, который сегодня известен как актер Александр Носик.

Стычкин же повстречал красавицу Ксению Рябинкину и женился на ней. В этом браке появился их общий сын Евгений.

Вот такое получилось косвенное «родство» между Стычкиным-младшим и Носиком-младшим.