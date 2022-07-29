Родня готова на крайние меры: Меган Маркл поймали на нелепой лжи

Сводная сестра Меган Маркл Саманта подала в суд на супругу принца Гарри. Поводом для разбирательств стало резонанское интервью Опре Уинфри.

В откровенной беседе герцогиня заявляла, что считала себя единственным ребенком в семье. Как оказалось, подобные слова задели и оскорбили Саманту, которая росла вместе с Меган. Из-за этого родственница герцогини почувствовала на себе «ненависть всемирного масштаба» и решила искать справедливость в суде, потребовав компенсацию в размере 75 000 долларов.

Как пишет издание Hello! , представители герцогини Сассекской при этом отрицают все обвинения. По их мнению, ощущения детства у каждого человека уникальны, поэтому Саманта не может требовать каких-либо объяснений и компенсаций от своей сводной сестры.