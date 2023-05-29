Родня ее обходит стороной: что не так с внебрачной дочерью Шукшина (фото)

Дочери Василия Шукшина от Лидии Федосеевой-Шукшиной — личности известные. Мария и Ольга стали актрисами и ведут публичный образ жизни. Но мало кто знает, что у них есть еще одна сестра Екатерина — внебрачная наследница великого артиста и писателя.

Ее мать Виктория Софронова, на которой официально Шукшин так и не женился. Через два года после появления дочери возлюбленные расстались. Однако писатель принимал в жизни Екатерины активное участие — часто приходил в гости и оказывал материальную помощь.

Старшая дочь Василия Макаровича с младшими сестрами общение не поддерживает. Родня обходит ее стороной. В отличие от Марии и Ольги, Екатерина стала филологом. Она живет с мужем-немцем в Москве, занимается переводами и не может похвастаться яркой внешностью. Появляться на больших экранах 58-летняя внебрачная дочь Шукшина не спешит и уж тем более не становится участницей громких скандалов. Вероятно, именно по этой причине она и оказалась изгоем в семье.