Родня была в шоке: на что Дженнифер Лопес спустила первый гонорар

Первый гонорар важен для любого артиста, поскольку он доказывает, что его творчество востребовано и хорошо оценивается. Некоторые знаменитости стараются отблагодарить своих близких людей, которые оставались рядом долгое время и продолжали поддерживать. А другие звезды, наоборот, вознаграждают себя.

Красавица Дженнифер Лопес решила последовать по второму пути. Девушка потратила приличную сумму денег на покупку собственной роскошной машины. Ее выбор пал на немецкую марку «Мерседес». Как известно, почти все модели автомобилей этой компании весьма дорогостоящие, поэтому у певицы едва ли остались лишние деньги.

Родители эффектной исполнительницы не получили подарок, хотя, скорее всего, надеялись на него. Дело в том, что Дженнифер родилась в достаточно бедной семье из 5 человек. Поэтому, когда одна из дочерей смогла прославиться, то логично предположить, что отец и мать рассчитывали на помощь от своего ребенка.