Родня была против брака россиянки и африканца: только взгляните, как сейчас выглядит их многодетная семья

Наталья Вонди встретила свою любовь на дружеской вечеринке. Уроженец Ганы по имени Эдем приехал в Тюмень на учебу. Новые знакомые общались при помощи онлайн-переводчика и даже подумать не могли, что в будущем станут мужем и женой.

Прежде чем отправиться на первое свидание, возлюбленные на протяжении трех месяцев общались в соцсетях. Родные Натальи были категорически против ее романтических отношений с африканцем, но девушка никого не слушала.

Родители приняли выбор дочери лишь тогда, когда поняли, что она действительно влюблена в своего избранника и чувствует себя рядом с ним по-настоящему счастливой. После свадьбы возлюбленные остались жить в Тюмени. Сегодня они воспитывают троих очаровательных детей и не исключают того, что в будущем переедут в Гану. Наталья уже побывала на родине своего супруга, и это путешествие подарило ей массу положительных эмоций.