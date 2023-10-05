Родной наследник в подметки не годится: пасынок Малинина вырос брутальным красавцем

У Александра Малинина большая семья. У певца четверо родных детей и приемный сын Антон. Последнего родила в первом браке Эмма Малинина, супруга исполнителя. У звезды прекрасные отношения с пасынком, а его троих детей Малинин считает своими внуками.

Антон появился на свет в 1982 году. Родной отец отказался от мальчика, так что воспитание ребенка легло на плечи артиста. Антон Малинин занимается бизнесом и держится подальше от шоу-бизнеса. Известно, что вместе с семьей он проживает в немецком Мюнхене. Тем не менее мама то и дело выкладывает с сыном совместные снимки. Подписчики Эммы в восторге от внешности ее взрослого отпрыска и его хороших манер.