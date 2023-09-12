Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Родной брат всю жизнь жил в тени Магомаева: вот как выглядел мужчина

Родной брат всю жизнь жил в тени Магомаева: вот как выглядел мужчина

12 сентября 2023 09:30
Родной брат всю жизнь жил в тени Магомаева: вот как выглядел мужчина

Так и не смог переплюнуть знаменитого родственника.

У Муслима Магомаева была непростая судьба. Отец будущей звезды советской эстрады погиб на фронте, когда мальчику не исполнилось и трех лет. Лишившись мужа, мать певца отдала его на воспитание в семью дяди — заместителя Председателя Совета министров Азербайджана. Позже Айшет Магомаева встретила свою любовь и родила двоих детей.

Единоутробного брата популярного исполнителя назвали Юрий. Мальчик учился в обычной мурманской школе и не афишировал свое родство со звездой, даже фамилию он носил Кинжалов — в честь маминого сценического псевдонима. Творческая семья сильно повлияла на юношу, который решил связать свою жизнь с музыкой, при этом от протекции знаменитого брата парень отказался.

У Юрия Магомаева было множество возможностей. Его звали в группу знаменитые «Песняры» и «А-Студио», но исполнитель остался верен заполярному городу. Сын музыканта Юрий Магомаев-младший также пошел по его стопам.

Родной брат всю жизнь жил в тени Магомаева: вот как выглядел мужчина
Фото: Alexandr Yakovlev, Russian Look/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше