Родной брат меркнет на фоне Прилучного: тот случай, когда удался только один

О славе и красоте родственника ему остается только мечтать.

Сегодня Павел Прилучный является одним из наиболее успешных артистов в отечественном кино. Несмотря на сомнительную репутацию и противоречивые отзывы зрителей на фильмы с участием звезды, актер стабильно снимается каждый год. Мало кто знает, что Павел воспитывался в многодетной семье.

У Прилучного есть сестра Елена и старший брат Сергей. О последнем известно не так много. Дети рано лишились отца, и старшему отпрыску пришлось стать полноценным кормильцем. Жила семья крайне бедно, поэтому братья с юных лет много трудились, чтобы принести в дом лишнюю копейку.

Сергей никогда не рвался в шоу-бизнес. Мужчина, не отличающийся яркой внешностью или актерскими данными, ведет тихую семейную жизнь. Брат знаменитости окончил Новосибирский педагогический университет. Но учительской работе Сергей предпочел бизнес: сегодня он сконцентрирован на развитии своего дела.