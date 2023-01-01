Родная мать в шоке: вы ахнете при виде девушки, которая стала работать тату-моделью

Лина Эль была привлекательной блондинкой с очень красивыми чертами лица. С самого детства она мечтала украсить своё тело татуировками и уже в раннем возрасте увлеклась боди-артом.

Девушка не забыла про свою цель и даже решилась на переезд в другую страну.

Она уехала в Сан-Франциско и начала свою карьеру тату-модели. За 10 лет на ее теле появилось 50 рисунков, но Лина не планировала на этом останавливаться и стала совершенно неузнаваемой. Она сделала пирсинг, изменила форму носа, увеличила грудь и избавилась от своих волос.

Путь к преображению был непрост. Семья девушки долгое время не принимала ее модификаций. Это приводило к осуждению со стороны родственников, и даже мама тату-модели не оценила яркой внешности дочери. В дальнейшем любовь все таки взяла верх, и родители смирились с новым образом Лины.

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