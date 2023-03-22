Родная мать не узнала: сложно вообразить, какой была эта американка до пластики (фото)
Звезда соцсетей любит эпатировать публику.
Аллегра Коул знает, как измениться до неузнаваемости. За американкой прочно закрепился статус жертвы пластики, но ее это совсем не смущает.
Звезда соцсетей проделала большую работу над собой — она увеличила грудь, губы и пятую точку, тем самым исполнив свою давнюю мечту. Когда-то блогер работала учительницей музыки, поэтому должна была придерживаться строгого образа. Тем не менее Коул знала, что в один прекрасный день ляжет под нож пластического хирурга.
Подписчики давно привыкли к яркой внешности американки, но ей все же удалось удивить публику. Аллегра выложила снимок, на котором запечатлена девушкой-подростком. Фолловеры, увидев архивный кадр, пришли к выводу, что даже родная мать не узнала бы Коул, поскольку до пластики она была совсем другой.
Стало очевидно, что блогер не только изменила свое тело при помощи имплантов, но и отказалась от естественного каштанового цвета волос в пользу блонда. В комментариях фолловеры принялись спорить: одни отметили, что в 80-е знаменитость выглядела гораздо привлекательнее, а другие посчитали, что перемены, напротив, пошли на пользу Коул.