Родная мать не узнала бы: каким стал самый красивый принц СССР накануне гибели

Роль принца Патрика в фильме «Не покидай...» стала для Игоря Красавина единственной киноработой, но принесла ему ошеломительный успех. Голубоглазый блондин со спортивным телосложением влюбил в себя тысячи зрительниц по всему Союзу. Однако затем навсегда пропал с экранов.

Мужчина посвятил свою жизнь строительству и трудился над различными буровыми установками, а также над минским метро. Впрочем, даже там его узнавали любители советских фильмов. Поэтому актер одной роли стал отрицать, что когда-то снимался в картине Леонида Нечаева. К тому же вскоре красавец сильно изменился, и в нем уже невозможно было разглядеть черты внешности милого принца.

Из-за тяжелой и напряженной работы Игорь заметно располнел. Мужчину перестали узнавать на улицах, чему он, скорее всего, был очень рад. Но в его жизни произошла трагедия, которая перевернула весь мир Красавина. Отец советской знаменитости умер. На этом фоне у актера развилось заболевание, и в возрасте 38 лет он скончался.