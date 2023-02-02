Родная мать не разберется: спорим, что этих актеров вы перепутали хотя бы один раз

Некоторые красавцы отечественного кино похожи друг на друга как две капли воды. Кажется, их даже можно снимать в одной и той же роли, и подмену заметят далеко не все. Так, многие зрители часто путают двух признанных секс-символов — Алексея Чадова и Александра Петрова.

Однажды актеры даже появились в комедии «Любовь в большом городе 3», где сыграли отца и сына. Петров младше Чадова всего на восемь лет, но в кадре они смотрелись довольно гармонично как представители разных поколений.

Некоторые зрители часто обвиняют Александра в подражании своему коллеге, ведь он буквально отксерокопировал его образ. Но это не помешало Петрову стать одним из самых узнаваемых актеров современности. Он появлялся в таких громких картинах, как «Текст», «Полицейский с Рублевки», «Елки», «Т-34» и «Надвое».

Что касается его «двойника» Алексея Чадова, то пик его популярности пришелся на нулевые. Он известен по фильмам «Ночной дозор», «Дневной дозор», «9 рота» и «Любовь в большом городе».