Родная мать не разберется: спорим, что этих актеров вы перепутали хотя бы один раз
Они могли бы играть клонов.
Некоторые красавцы отечественного кино похожи друг на друга как две капли воды. Кажется, их даже можно снимать в одной и той же роли, и подмену заметят далеко не все. Так, многие зрители часто путают двух признанных секс-символов — Алексея Чадова и Александра Петрова.
Однажды актеры даже появились в комедии «Любовь в большом городе 3», где сыграли отца и сына. Петров младше Чадова всего на восемь лет, но в кадре они смотрелись довольно гармонично как представители разных поколений.
Некоторые зрители часто обвиняют Александра в подражании своему коллеге, ведь он буквально отксерокопировал его образ. Но это не помешало Петрову стать одним из самых узнаваемых актеров современности. Он появлялся в таких громких картинах, как «Текст», «Полицейский с Рублевки», «Елки», «Т-34» и «Надвое».
Что касается его «двойника» Алексея Чадова, то пик его популярности пришелся на нулевые. Он известен по фильмам «Ночной дозор», «Дневной дозор», «9 рота» и «Любовь в большом городе».