Родная мать бы не узнала: вид Николая Рыбникова перед смертью ужаснет каждого

Николай Рыбников был звездой экрана и кумиром миллионов, но ничто не длится вечно. Карьера актера пошла на спад, и настало время, когда даже эпизодические роли он считал большой удачей.

Всесоюзную славу артисту подарил фильм «Весна на Заречной улице». После этого за Рыбниковым закрепился образ обычного паренька-работяги. Звезда экрана мечтал примерить на себя другой образ, но режиссеры не спешили давать ему роли иного плана. Постепенно работы для него становилось все меньше. Работать со знаменитостью не желали по одной веской причине.

С возрастом внешность Николая Николаевича становилась все хуже. Актер быстро старел, к тому же он стремительно набирал лишний вес, что еще больше усугубляло ситуацию. Состояние здоровья звезды оставляло желать лучшего — он не дожил и до 60 лет, а перед смертью выглядел так, что и родная мама его бы не узнала. Убедиться в этом можно при просмотре последнего проекта, в котором засветился Рыбников. Это фильм «Изыди!», который вышел на экраны уже после того, как артист ушел из жизни.