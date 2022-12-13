Родившую в 11 лет британку перепутали с дочерью: ее жизни не позавидуешь (фото)

Фелисия Дейви оказалась в непростой ситуации. В 11 лет британка узнала, что ждет ребенка. Тогда она пошла наперекор всем и сохранила свою беременность, благодаря чему родила дочь — Саманту.

Отцом малышки стал 14-летний брат подруги Дейви. Он ушел от ответственности и не пожелал принимать участие в воспитании крохи. После родов Фелисия все свое время проводила с дочерью, а в школу вернулась лишь в 17 лет — после того, как оказалась в приемной семье (мать Дейви задержали с запрещенными веществами).

Впоследствии британка получила социальное жилье и устроилась на работу уборщицей. Она хотела закончить обучение в университете штата Алабама, но этому помешало рождение второго ребенка — на тот момент Фелисии было 20 лет. Отношения с его отцом также не сложились, и Дейви снова осталась одна. Тем не менее ей удалось наладить личную жизнь: в 2013 году она вышла замуж за Майкла, которому родила троих детей.

Дейви уже успела стать бабушкой: Саманта вышла замуж и родила двоих сыновей. К слову, британку часто путают с ее дочерью — так сильно они похожи. Несмотря на то, что ее жизни вряд ли кто-то позавидует, Фелисия ни о чем не жалеет.