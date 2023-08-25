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Родившийся без ног и рук Ник Вуйчич женился на необычной красотке: увидите ее и обомлеете

25 августа 2023 15:00
Родившийся без ног и рук Ник Вуйчич женился на необычной красотке: увидите ее и обомлеете

Никто не верил, что он мог заполучить такую звезду.

Австралиец Ник Вуйчич прославился на весь мир. Дело в том, что мужчина родился с редкой патологией: у него отсутствовали верхние и нижние конечности. При этом врачи сказали, что все внутренние органы функционируют нормально и фактически ребенок здоров.

Несмотря на врожденный недуг, Ник Вуйчич не упал духом. Напротив, он рос очень оптимистично настроенным и жизнерадостным человеком. Ник не только освоил плавание, серфинг и компьютер, но и написал несколько мотивационных книг, а также собирает множество людей на своих тренингах.

Кроме того, австралиец очень удачлив в личной жизни. Он женился на красавице Канаэ Мияхаре с экзотической внешностью. Дело в том, что в избраннице Ника Вуйчича смешалась мексиканская и японская кровь, наделив ее необычной и выдающейся внешностью. Пара вместе уже десять лет и воспитывает четверых детей.

Родившийся без ног и рук Ник Вуйчич женился на необычной красотке: увидите ее и обомлеете
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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