«Родится с синдромом Дауна»: звезда «Универа» разоткровенничалась на больную тему

Говорят, беременность — лучшее время для женщины. С этим вряд ли согласится Анна Хилькевич, которую врачи напугали до полусмерти.

Когда звезда сериала «Универ» ждала появления на свет своей второй дочери Марии, случилось страшное. После обследования медики вынесли неутешительный вердикт. Тогда она была на небольшом сроке беременности.

«Врач сказал, что ребенок родится с синдромом Дауна», — с ужасом вспомнила блондинка в интервью для YouTube-канала Натальи Подольской.

Специалисты направили знаменитость на перинатальный неинвазивный тест, который опроверг худшие опасения.

Актриса призналась, что даже если бы неизлечимый диагноз подтвердился, то они с мужем, бизнесменом Артуром Волковым, оставили бы ребенка. Хилькевич выступает против абортов, считая, что никто не имеет права прерывать жизнь, данную свыше.