Родителям на заметку: талантливым писателем может стать любой ребенок

Талант — это лишь одна из составляющих успеха. Ведь кроме природного дара человек должен быть заинтересованным в том, что он делает, а также хорошо дисциплинированным и усидчивым. Эти качества трудно развить в себе, будучи взрослым человеком, поэтому важную роль здесь играет воспитание.

К примеру, если родители мечтают о том, чтобы их ребенок стал писателем, им стоит обратиться к опыту Татьяны Устиновой. Ее мать с самого раннего возраста прививала своим дочкам любовь к чтению. А в каждом уголке дома лежали книги. Поэтому у знаменитости и появился такой сильный интерес к литературе.

Однако в детстве Татьяна усвоила еще один важный урок. Благодаря дедушке она научилась основам тайм-менеджмента и выросла очень дисциплинированной. Писательница грамотно организует свой рабочий процесс, а также распределяет время на хобби и развлечения.