Родители удружили: настоящее имя Геннадия Юхтина вас точно шокирует

Характерный артист Геннадий Юхтин прославился благодаря ролям во многих советских кинохитах. Он снялся в картинах «Весна на Заречной улице», «Дело Румянцева», «Неуловимые мстители». Мало кто знает, какое имя при рождении дали Юхтину родители — вероятно, его творческая судьба сложилась бы иначе.

Геннадий Гаврилович родился в начале 30-х, когда в СССР в моде были экзотические имена. Родители решили быть оригинальными и нарекли ребенка Гением. А сестру будущего актера назвали Идеей. Правда, Гением Юхтин оставался недолго. Уже в восемь лет он просил всех называть его Геной. К тому же имя Гений совсем не подходило к его задиристому характеру.

Судьба не жаловала Юхтина с ранних лет. Жизни его родителей унесла война, и будущему актеру пришлось выживать самому.

Он воровал дрова и продавал их на рынке. Парня поймали и отправили в колонию, откуда он вскоре сбежал. Дальше был детдом для детей погибших военных, где часто показывали кино. Тогда-то Юхтин и загорелся идеей стать актером.

Геннадия Гавриловича ждали успешная карьера и роли в громких советских фильмах. Жизнь Юхтина оборвалась год назад — 89-летний актер скончался от коронавируса.