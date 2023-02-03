Родители схватились за голову: советские фильмы для детей нужно запретить

Если внимательно смотреть фильмы для детей, снятые в Советском Союзе, то можно заметить множество любопытных фактов о жизни подрастающего поколения того времени. Современные родители вряд ли захотели бы, чтобы их отпрыски повторяли то, что увидят на экране.

Например, в советских лентах часто показывают, как дети играют в довольно опасные игры. Мальчишки бегают в кадре с рогатками и даже перочинными ножами, и часто компанию им составляют девчонки. Да и сами прогулки, как правило, проходят в сомнительных местах — в безлюдных скверах или же за гаражами.

К тому же дети были куда более самостоятельными, нежели сейчас — например, сами ходили в школу и без сопровождения взрослых возвращались домой даже в темное время суток. Кроме того, они могли не только заговорить с незнакомцем, но и как ни в чем ни бывало привести его домой.

Все это теперь кажется немыслимым — родители тщательно следят за своими детьми, опасаясь, что те могут нарваться на серьезные неприятности. Вот почему большинство из них не желают ставить наследникам в пример юных героев популярных советских лент.