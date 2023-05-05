Родители пришли в ужас: что творили с детьми-актерами на съемках фильма «Приключения Буратино»

Сегодня за безопасностью артистов на съемочной площадке пристально следят. И любые, даже не самые травмоопасные трюки чаще всего выполняют профессиональные каскадеры. Но еще осторожнее подходят к работе с юными актерами.

Однако в советские времена некоторые режиссеры наотрез отказывались использовать дублеров. Так сделал и Леонид Нечаев, который снял детский фильм «Приключения Буратино». Главную роль в картине исполнил Дмитрий Иосифов, он прекрасно справился со всеми требованиями режиссера. Но мама мальчика была в ужасе от одной опасной сцены.

В этом эпизоде Буратино подвешивали вверх ногами к дереву. Женщина не хотела, чтобы сын случайно сорвался и упал на землю. Постановщик увидел ее волнение, но не готов был использовать дублера. Нечаев обманул мать юного актера и отправил ее в магазин за продуктами. В это время режиссер снял эту опасную сцену вместе с маленьким Димой.